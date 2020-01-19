Mozilla уволила около 70 сотрудников из-за нехватки денег — СМИ

Компания-разработчик браузера Mozilla сократила около 70 сотрудников. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на письмо, которое председатель и временный гендиректор Mozilla Митчелл Бейкер разослала всем работникам.

В письме Бейкер объяснила, что компания была вынуждена пойти на сокращения, так как выручка от новый продуктов в 2019 году оказалась меньше, чем ожидали в Mozilla.

«Возможно, вы помните, что мы ожидали, что в 2019 году мы получим доход от новых продуктов по подписке и повысим выручку от разработок, которые не касаются поисковика. Этого не произошло», — признала она.

Бейкер отметила, что руководство Mozilla недооценила времня на разработку новых продуктов, и в 2020 году будет придерживаться более консервативных ожиданий от выручки. Уволенным сотрудникам она пообещала «щедрое выходное пособие» и помощь с поиском новой работы.

По словам Бейкер говорится, что компания решила продолжить пополнять инновационный фонд Mozilla для разработки новых продуктов. Mozilla собирается потратить на инновации $43 млн, говорится в ее письме.

В своем блоге Mozilla подтвердила сокращения. В компании заявили, что решили уволить сотрудников, так как компании нужно финансировать инновации. Сколько именно человек лишились работы, компания не уточнила.

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