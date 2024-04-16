Сервис для управления внешним трафиком на маркетплейсах MPlays привлек 25 млн рублей от Malina VC

Сервис для управления внешним трафиком на маркетплейсах MPlays привлек 25 млн рублей от Malina VC. Средства направят на увеличение количества пользователей и наращивание функционала.

Стартап MPlays привлек 25 млн рублей от венчурного фонда Malina VC. Об этом RB.RU рассказали основатель Malina VC Антон Пронин и основатель MPlays Никита Ощепков.

Стороны не раскрыли оценку компании по итогам раунда, информация о сделке на момент публикации не отражена в ЕГРЮЛ.

MPlays помогает работать с внешними источниками трафика — блогерами, публичными сообщества в социальных сетях, контекстной и таргетированной, рассылками.

«Данный раунд позволит нам реализовать новый функционал: управление рекламой в режиме одного окна, обучение рекламных кампаний по целевым действиям, что позволит селлерам упростить работу и получать заказы минимум в два раза дешевле, чем на данный момент», — рассказал Ощепков.

По словам основателя Mplays, на данный момент клиентская база сервиса насчитывает более 2,3 тыс. человек. До конца года MPlays планирует привлечь на сервис до 30 тыс. пользователей.

Пронин подчеркнул, что цифровые сервисы для участников маркетплейсов являются одним из ключевых направлений инвестиций Malina VC.

«Ожидаем от команды кратного роста клиентской базы селлеров, усиления функционала и появления нового стандарта работы селлеров в части инфлюенс-рекламы», — отметил основатель Malina VC.

Mplays управляет зарегистрированное в 2023 году в Новосибирске ООО «АТ Мплейс». По данным ЕГРЮЛ на 16 апреля 2024 года, 67,8% доли в компании принадлежит Никите Ощепкову, 19,6% — Илье Марченко, 12,6% — Александру Трубилину.

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