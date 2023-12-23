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Сервис аналитики маркетплейсов MPSTATS выкупил конкурента Market Papa

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис аналитики маркетплейсов MPSTATS выкупил конкурента Market Papa. Это первый случай поглащения компании на рынке. Об этом сообщили RB.RU представители компании.

Сервис аналитики маркетплейсов MPSTATS выкупил конкурента Market Papa

Условия сделки:

  • с января 2024 года сервис Market Papa прекращает свою деятельность;
  • действующая база клиентов Market Papa переходит в сервис MPSTATS;
  • основатель Market Papa Василий Бумагин станет сотрудничать с MPSTATS.

Источники, близкие к компаниям, предположили, что сумма сделки составила более 50 млн рублей.

Выручка Market Papa в 2023 году выросла по сравнению с прошлым и составила 140 млн рублей. Количество клиентов увеличилось в три раза. 

MPSTATS основал Дмитрий Черобаев в 2020 году. По собственным прогнозам компании, выручка сервиса в 2023 году составит 1,6 млрд рублей.

Фото на обложке: Jo Panuwat D / Shutterstock

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