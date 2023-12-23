Сервис аналитики маркетплейсов MPSTATS выкупил конкурента Market Papa. Это первый случай поглащения компании на рынке. Об этом сообщили RB.RU представители компании.

Условия сделки:

с января 2024 года сервис Market Papa прекращает свою деятельность;

действующая база клиентов Market Papa переходит в сервис MPSTATS;

основатель Market Papa Василий Бумагин станет сотрудничать с MPSTATS.

Источники, близкие к компаниям, предположили, что сумма сделки составила более 50 млн рублей.

Выручка Market Papa в 2023 году выросла по сравнению с прошлым и составила 140 млн рублей. Количество клиентов увеличилось в три раза.

MPSTATS основал Дмитрий Черобаев в 2020 году. По собственным прогнозам компании, выручка сервиса в 2023 году составит 1,6 млрд рублей.

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