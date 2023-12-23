Сервис аналитики маркетплейсов MPSTATS выкупил конкурента Market Papa. Это первый случай поглащения компании на рынке. Об этом сообщили RB.RU представители компании.
Условия сделки:
- с января 2024 года сервис Market Papa прекращает свою деятельность;
- действующая база клиентов Market Papa переходит в сервис MPSTATS;
- основатель Market Papa Василий Бумагин станет сотрудничать с MPSTATS.
Источники, близкие к компаниям, предположили, что сумма сделки составила более 50 млн рублей.
Выручка Market Papa в 2023 году выросла по сравнению с прошлым и составила 140 млн рублей. Количество клиентов увеличилось в три раза.
MPSTATS основал Дмитрий Черобаев в 2020 году. По собственным прогнозам компании, выручка сервиса в 2023 году составит 1,6 млрд рублей.
Фото на обложке: Jo Panuwat D /
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