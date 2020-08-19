Процесс МРТ-сканирования был ускорен в 4 раза с помощью искусственного интеллекта

Исследовательская группа Facebook по искусственному интеллекту (Facebook’s AI research team; FAIR) и радиологи из Нью-Йоркского университета ускорили процесс магнитно-резонансной томографии в четыре раза. С помощью ИИ они обучили систему формировать окончательный МРТ-снимок на основе четверти обычных входных данных. Об этом сообщает The Verge.

«Это важный шаг к внедрению ИИ в медицинские изображения», — говорит приглашенный исследователь биомедицинского ИИ в FAIR Нафисса Якубова.

В нейросеть была загружена пара снимков МРТ низкого и высокого разрешения. На их основе система получила представление о том, как выглядит медицинский скан. Используя его, нейросеть прогнозирует окончательный вариант МРТ-снимка.

Клинические исследования технологии показали, что, сталкиваясь как с традиционным сканированием, так и с искусственным интеллектом, врачи ставят одинаковые диагнозы.

«Мы не смотрим на какой-то количественный показатель, основанный на качестве изображения. Мы говорим, что радиологи находят те же проблемы. Они ничего не упускают», — комментирует профессор радиологии Нью-Йоркского университета Дэн Содиксон.

Учёные также создали систему проверки технологии на базе физических МРТ-сканов. Во время создания снимка ИИ-система время от времени проверяет, соответствуют ли ее выходные данные результату, который может выдать обычный МРТ-аппарат.

По словам исследователей, ПО может быть встроено в существующие сканеры МРТ с минимальными трудностями и без установки нового оборудования. На это может потребоваться несколько лет. Отмечается, что разработчики уже ведут переговоры с компаниями, производящими сканеры.

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