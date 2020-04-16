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Правительство пообещало малому бизнесу из пострадавших отраслей гранты на зарплаты

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей сможет получить гранты на зарплаты, коммунальные и другие обязательные платежи. Об этом на совещании кабинета министров рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает ТАСС.

Правительство пообещало малому бизнесу из пострадавших отраслей гранты на зарплаты

Власти будут проверять численность сотрудников и выплату зарплаты для помощи МСБ.

На поддержку бизнеса в условиях пандемии и кризиса власти уже направили больше 2 трлн рублей, заявил Решетников. По его словам, работа кабмина по мерам поддержки продолжается, в частности по отдельным секторам экономики.

Правительство намерено расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Так, в него войдет торговля непродовольственными товарами. 

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что прямые выплаты государства в связи с коронавирусом затронут 500 тысяч компаний, в которых трудятся около 3 млн человек.

Выделять выплаты МСБ из переченя пострадавших отраслей начнут с мая. 

«Компании смогут использовать эти средства как на решение первоочередных задач, так и на возможную выплату заработной платы… Первые выплаты бизнес должен получить уже с 18 мая», — цитирует РИА Новости слова Мишустина.

Также премьер поручил ежедневно мониторить ситуацию с выдачей банками льготных кредитов малому и среднему бизнесу.

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock

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