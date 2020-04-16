Правительство пообещало малому бизнесу из пострадавших отраслей гранты на зарплаты

Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей сможет получить гранты на зарплаты, коммунальные и другие обязательные платежи. Об этом на совещании кабинета министров рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает ТАСС.

Власти будут проверять численность сотрудников и выплату зарплаты для помощи МСБ.

На поддержку бизнеса в условиях пандемии и кризиса власти уже направили больше 2 трлн рублей, заявил Решетников. По его словам, работа кабмина по мерам поддержки продолжается, в частности по отдельным секторам экономики.

Правительство намерено расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Так, в него войдет торговля непродовольственными товарами.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что прямые выплаты государства в связи с коронавирусом затронут 500 тысяч компаний, в которых трудятся около 3 млн человек.

Выделять выплаты МСБ из переченя пострадавших отраслей начнут с мая.

«Компании смогут использовать эти средства как на решение первоочередных задач, так и на возможную выплату заработной платы… Первые выплаты бизнес должен получить уже с 18 мая», — цитирует РИА Новости слова Мишустина.

Также премьер поручил ежедневно мониторить ситуацию с выдачей банками льготных кредитов малому и среднему бизнесу.

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