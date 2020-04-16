Правительство пообещало малому бизнесу из пострадавших отраслей гранты на зарплаты
Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей сможет получить гранты на зарплаты, коммунальные и другие обязательные платежи. Об этом на совещании кабинета министров рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает ТАСС.
Власти будут проверять численность сотрудников и выплату зарплаты для помощи МСБ.
На поддержку бизнеса в условиях пандемии и кризиса власти уже направили больше 2 трлн рублей, заявил Решетников. По его словам, работа кабмина по мерам поддержки продолжается, в частности по отдельным секторам экономики.
Правительство намерено расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Так, в него войдет торговля непродовольственными товарами.
Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что прямые выплаты государства в связи с коронавирусом затронут 500 тысяч компаний, в которых трудятся около 3 млн человек.
Выделять выплаты МСБ из переченя пострадавших отраслей начнут с мая.
«Компании смогут использовать эти средства как на решение первоочередных задач, так и на возможную выплату заработной платы… Первые выплаты бизнес должен получить уже с 18 мая», — цитирует РИА Новости слова Мишустина.
Также премьер поручил ежедневно мониторить ситуацию с выдачей банками льготных кредитов малому и среднему бизнесу.
Фото: Rawpixel.com / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter