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Выручка малого и среднего бизнеса в мае сократилась на 41% ― исследование

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Выручка малого и среднего бизнеса в мае сократилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят результаты исследования IT-компании «Эвотор», с которыми ознакомился Rusbase.

Выручка малого и среднего бизнеса в мае сократилась на 41% ― исследование

По итогам мая ни один из сегментов малого и среднего бизнеса не достиг выручки прошлого года. В апреле оборот малого и среднего бизнеса упал на 54%, а в марте ― на 10% по сравнению с аналогичными периодами 2019 года.

Больше всего из-за коронавируса и режима ограничений пострадали модный ритейл и сфера услуг. Выручка небольших музеев упала на 94%, турагентств ― на 87%, спортивных центров ― на 84%.

При этом в продуктовых магазинах, зоомагазинах, табачной и пивной рознице и аптеках вырос средний чек.

По данным «Эвотора», в период самоизоляции привычки покупателей изменились. Люди стали чаще совершать онлайн-покупки и реже посещать традиционные магазины. При этом потребители стали покупать больше товаров за один поход в магазин. В результате трафик в магазинах сократился, но средний чек покупок повседневных товаров вырос. 

«О начале восстановления бизнеса можно будет говорить по итогам июня. За время самоизоляции сформировался отложенный спрос на модные товары, услуги салонов красоты, стоматологий. Потребление в этих сегментах в июне будет расти активнее всего», — прогнозирует генеральный директор ИТ-компании «Эвотор» Андрей Романенко.

«Эвотор» использовал для анализа данные онлайн-касс ― 650 тысяч устройств по всей России. Сравнивался ежемесячный оборот по онлайн-кассам в 2020 и 2019 годах с поправкой на рост базы.  

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock

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