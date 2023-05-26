Банк России выразил готовность обсудить постоянные кредитные каникулы для МСБ

Центробанк считает целесообразным предоставить малому и среднему бизнесу (МСБ) кредитные каникулы на постоянной основе. Регулятор готов обсудить такие предложения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
В 2022 году российские власти разрешили бизнесу брать отсрочки по возврату кредита либо снизить размер платежей в течение льготного периода. Такие меры были приняты на фоне кризиса, последовавшего за вводом российских войск на территорию Украины. В апреле действие каникул продлили до конца текущего года.
По словам Набиуллиной, во время общей нестабильности маленькие компании рискуют, когда берут кредиты на длительный срок.
«Мы видим, что в острую фазу кризиса для компаний это важно. И когда малые компании берут кредит вдолгую, опасаются, что может измениться конъюнктура, будут сложности. Чтобы была возможность по одному кредиту один раз взять кредитные "каникулы"», — сказала глава ЦБ.
Она подчеркнула, что регулятор готов обсуждать варианты по предоставлению каникул на постоянной основе. Такая мера позволит улучшить ситуацию с кредитованием особенно на длительные сроки.
Фото на обложке: Ultraskrip /
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