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Банк России выразил готовность обсудить постоянные кредитные каникулы для МСБ

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Центробанк считает целесообразным предоставить малому и среднему бизнесу (МСБ) кредитные каникулы на постоянной основе. Регулятор готов обсудить такие предложения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Банк России выразил готовность обсудить постоянные кредитные каникулы для МСБ

В 2022 году российские власти разрешили бизнесу брать отсрочки по возврату кредита либо снизить размер платежей в течение льготного периода. Такие меры были приняты на фоне кризиса, последовавшего за вводом российских войск на территорию Украины. В апреле действие каникул продлили до конца текущего года.

По словам Набиуллиной, во время общей нестабильности маленькие компании рискуют, когда берут кредиты на длительный срок. 

«Мы видим, что в острую фазу кризиса для компаний это важно. И когда малые компании берут кредит вдолгую, опасаются, что может измениться конъюнктура, будут сложности. Чтобы была возможность по одному кредиту один раз взять кредитные "каникулы"», — сказала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что регулятор готов обсуждать варианты по предоставлению каникул на постоянной основе. Такая мера позволит улучшить ситуацию с кредитованием особенно на длительные сроки.

Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock

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