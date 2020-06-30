Выручка малого и среднего бизнеса в Москве достигла 72% от докризисной

Выручка московского малого и среднего бизнеса на прошлой неделе достигла 72% от показателей начала марта. При этом в столице по-прежнему не работает четверть торговых точек. Об этом говорят результаты исследования IT-компании «Эвотор», с которыми ознакомился Rusbase.

С 23 июня власти Москвы разрешили открыться физкультурно-оздоровительным комплексам и объектам общепита. По данным «Эвотора», на прошлой неделе в столице открылись 45% несетевых спортивных центров, работавших в начале марта. Выручка этого сегмента бизнеса за неделю достигла 51% от показателей начала марта.

Количество работающих кафе и ресторанов на прошлой неделе выросло с 44% до 62% по сравнению с началом марта. Выручка заведений увеличилась с 45,7% до 63,5% от докризисных показателей.

Для анализа «Эвотор» использовал данные онлайн-касс в торговых точках малого и среднего бизнеса в Москве. Сравнивалось среднедневное количество онлайн-касс, пробивающих от 1 чека в день, за неделю и среднедневной оборот по этим кассам за неделю.