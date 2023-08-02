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Глобальный рынок акций рекордно вырос с начала года

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Глобальный рынок акций показал рекордный за последние 14 лет рост с начала года. В период с января по август индекс MSCI World поднялся на 16,2% – последний раз подобное случалось в 2009 году, когда мир восстанавливался после финансового кризиса.

Глобальный рынок акций рекордно вырос с начала года

Индекс MSCI World с начала 2023 года вырос на 16,2%, глобальный рынок акций показывает рекордный с 2009 года рост, отмечает агентство Bloomberg.

В 2009 году в период с января по августа индекс MSCI World поднялся на 16,9% на фоне восстановления мировой экономики после глобального финансового кризиса. 

Сейчас же оптимизм инвесторов связан с замедлением в мире инфляции, ожиданием завершения цикла повышения ставки ФРС США, надеждами на стимулирование китайской экономики, пишет Bloomberg.

72% прироста индекса MSCI World обеспечили 10% входящих в него компаний, в основном из отрасли технологий.

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock

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