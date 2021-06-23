Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Капитализация Microsoft впервые за 33 года превысила $2 трлн

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Рыночная капитализация Microsoft впервые превысила $2 трлн, компании на это потребовалось 33 года. Она стала второй американской корпорацией, которая преодолела этот порог. Первой была Apple.

Капитализация Microsoft впервые за 33 года превысила $2 трлн

На торгах 22 июня акции американской компании Microsoft выросли на 1,2%, что позволило корпорации ненадолго достигнуть рыночной капитализации в $2 трлн впервые за 33 года, сообщил Bloomberg.

Однако на момент завершения торгов стоимость бумаг снизилась до $265,51 — для закрепления результата выше $2 трлн не хватило нескольких центов.

Microsoft стала третьей в мире компанией, которой удалось преодолеть эту отметку.  Первой компанией с капитализацией в $2 трлн стала саудовская Saudi Aramco, после нее  — американская Apple. Сейчас они стоят $1,9 и $2,2 соответственно.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Microsoft

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Пользователи Twitter смогут взимать плату с подписчиков
  2. 2 Google без разрешения пользователей установила на их смартфоны приложения для слежки из-за COVID-19
  3. 3 Российский стартап «Умный мишка» вывел свой уникальный продукт на рынок США
  4. 4 Производитель альтернативных морепродуктов Aqua Cultured Foods научился имитировать мышечную ткань
  5. 5 Названо точное количество находящихся под санкциями российских компаний

ВОЗМОЖНОСТИ

25 июня 2021

Онлайн-чемпионат для Java-разработчиков Alfa Battle 2.0

28 июня 2021

Акселератор Роскосмос

30 июня 2021

Энергопрорыв-2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ