Капитализация Microsoft впервые за 33 года превысила $2 трлн

Рыночная капитализация Microsoft впервые превысила $2 трлн, компании на это потребовалось 33 года. Она стала второй американской корпорацией, которая преодолела этот порог. Первой была Apple.

На торгах 22 июня акции американской компании Microsoft выросли на 1,2%, что позволило корпорации ненадолго достигнуть рыночной капитализации в $2 трлн впервые за 33 года, сообщил Bloomberg.

Однако на момент завершения торгов стоимость бумаг снизилась до $265,51 — для закрепления результата выше $2 трлн не хватило нескольких центов.

Microsoft стала третьей в мире компанией, которой удалось преодолеть эту отметку. Первой компанией с капитализацией в $2 трлн стала саудовская Saudi Aramco, после нее — американская Apple. Сейчас они стоят $1,9 и $2,2 соответственно.

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Фото: Microsoft