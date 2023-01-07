MSI выпустила стилус-карандаш, способный писать и на экране, и на бумаге

Тайваньская MSI на выставке CES 2023 представила устройство Pen 2 — стилус для устройств с сенсорным экраном, способный выполнять роль обычного карандаша для письма на бумаге.

Как сообщается на сайте MSI, наконечник Pen 2 оснащен сменным графитовым стержнем, который можно заменить при необходимости. Производитель сделал стержень достаточно легким, чтобы он не мог повредить электронное устройств и не оставлял следов при взаимодействии с экраном.

Фото: MSI

В модели реализована технология MPP 2.6, позволяющая ей распознавать 4096 степеней нажатия и рисовать линии различной ширины и формы. Стилус подключается к устройству с помощью Bluetooth и способен работать до 10 часов после 5-минутной зарядки.

Журналистка The Verge добавила, что гаджет оборудован функцией вибрации, которая обеспечивает обратную тактильную связь.

Фото: The Verge

На сайте уточняется, что стилус в серой расцветке будет поставляться вместе с ноутбуком MSI Creator Z17 HX Studio A 13V. Позднее появится модель в черном цвете. Дата появления компьютера в продаже пока неизвестна, а стоимость ноутбука будет начинаться от $2999.

Фото на обложке: Unsplash