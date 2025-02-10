Корпорация МСП назвала сферы, в которых открылось больше всего предприятий в 2024 году

В 2024 году наибольший рост малых и средних предприятий был в сферах почтовой и курьерской деятельности (+19,4% год к году), трудоустройства и подбора персонала (+16,8%), IT (+14,4%), кинотелепроизводства (+13,4%), научных и технических секторах (+10,7%). Об этом говорится в исследовании Корпорации МСП, которое опубликовано на ее сайте.

«Мы видим, что кадровые агентства, IT и научные компании, а также службы доставки в списке отраслей, лидирующих по росту числа предпринимателей, уже не первый раз находятся во главе списка. Это объясняется высокой востребованностью данных направлений среди бизнеса у конечных потребителей», — рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он отметил, что среди занявших первые позиции секторов выделяется производство видеоконтента, что объясняется стартовавшей в прошлом году легализацией деятельности блогеров. «На последнем месте по приросту числа малых и средних предприятий находится производство табачных изделий, где количество МСП сократилось на 16%», — добавил топ-менеджер.

Также в Корпорации МСП поделились данными о количестве сотрудников в сфере МСП. Самый высокий прирост числа работников в абсолютном выражении в 2024 году наблюдался в общепите, здравоохранении и строительстве зданий, наибольшее сокращение — в оптовой и розничной торговле.

По итогам прошлого года число занятых в секторе МСП составило 29,5 млн человек или 39% общего работающего населения России, напомнил Исаевич. При этом в некоторых регионах малый и средний бизнес обеспечивает свыше половины рабочих мест. К ним относятся Москва, Санкт-Петербург (по 61%), Калмыкия (53%), а также Новосибирская область (50%).

Ранее в Федеральной налоговой службе рассказали, что количество предприятий МСП в стране за месяц выросло на 30,6 тыс., а основной прирост показали компании в сфере микробизнеса. Число микропредприятий за этот период увеличилось на 31,1 тыс., до 6,37 млн, количество малых предприятий уменьшилось на 436, до 226,17 тыс., а средних — на 14, до 20,9 тыс.