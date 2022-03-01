Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Корпорация МСП подготовит новые меры поддержки малого бизнеса на фоне санкций

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Корпорация МСП адаптирует свои продукты к изменившимся на фоне санкций экономическим условиям, а также подготовит дополнительные меры поддержки бизнеса, сообщила пресс-служба корпорации.

Корпорация МСП подготовит новые меры поддержки малого бизнеса на фоне санкций

Корпорация МСП продолжит выполнять в полном объеме все свои обязательства. «В настоящее время мы проводим анализ всех наших продуктов для их перенастройки, чтобы учесть изменившиеся потребности предпринимателей», — сказал гендиректор корпорации Александр Исаевич, добавив, что также будут разработаны дополнительные меры поддержки.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил о возможности субсидирования и фондирования банков, которые работают с МСП. По словам Исаевича, это позволит сохранить для небольших компаний доступность заемного финансирования. Корпорация МСП продолжит обеспечивать исполнение квоты по закупкам на уровне 25%.

В сложившейся экономической обстановке Корпорация МСП постарается максимально облегчить ведение бизнеса, отметил Исаевич. Он напомнил, что в Госдуму уже внесен законопроект, который позволит существенно снизить количество и размер штрафов для малого бизнеса. 

Через «Сервис 360°» предприниматели могут получить юридическую консультацию по вопросам взаимодействия с банками, госзаказчиками, финансовыми институтами, по проверкам надзорных органов и другим темам, где требуется поддержка корпорации. По словам Исаевича, Корпорация МСП увеличила количество сотрудников, отвечающих на запросы предпринимателей, и сократила сроки ответа.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Релокация бизнеса на Кипр, в Португалию и Латвию — какое направление выбрать?
  2. 2 За время военной операции на Украине курс биткоина вырос на 29%
  3. 3 Шестой день спецоперации на Украине: главное для бизнеса
  4. 4 «Альфа-банк» покинут попавшие под санкции члены совета директоров
  5. 5 Телефонные мошенники стали использовать в своих схемах угрозу отключения банков от SWIFT
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

01 марта 2022

SberStudent и Stanford Online

01 марта 2022

Программа развития предпринимательских талантов SberZ

01 марта 2022

Impact Team 2050

Все ВОЗМОЖНОСТИ