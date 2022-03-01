Корпорация МСП подготовит новые меры поддержки малого бизнеса на фоне санкций

Корпорация МСП адаптирует свои продукты к изменившимся на фоне санкций экономическим условиям, а также подготовит дополнительные меры поддержки бизнеса, сообщила пресс-служба корпорации.

Корпорация МСП продолжит выполнять в полном объеме все свои обязательства. «В настоящее время мы проводим анализ всех наших продуктов для их перенастройки, чтобы учесть изменившиеся потребности предпринимателей», — сказал гендиректор корпорации Александр Исаевич, добавив, что также будут разработаны дополнительные меры поддержки.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил о возможности субсидирования и фондирования банков, которые работают с МСП. По словам Исаевича, это позволит сохранить для небольших компаний доступность заемного финансирования. Корпорация МСП продолжит обеспечивать исполнение квоты по закупкам на уровне 25%.

В сложившейся экономической обстановке Корпорация МСП постарается максимально облегчить ведение бизнеса, отметил Исаевич. Он напомнил, что в Госдуму уже внесен законопроект, который позволит существенно снизить количество и размер штрафов для малого бизнеса.

Через «Сервис 360°» предприниматели могут получить юридическую консультацию по вопросам взаимодействия с банками, госзаказчиками, финансовыми институтами, по проверкам надзорных органов и другим темам, где требуется поддержка корпорации. По словам Исаевича, Корпорация МСП увеличила количество сотрудников, отвечающих на запросы предпринимателей, и сократила сроки ответа.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock