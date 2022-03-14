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Цифровая платформа МСП запустила продажи отечественного ПО со скидкой 50%

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Цифровая платформа МСП запустила продажи отечественного программного обеспечения со скидкой 50%. Купить российские разработки могут представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели.

Цифровая платформа МСП запустила продажи отечественного ПО со скидкой 50%

Пользователям платформа МСП.РФ стал доступен заказ более 112 программных продуктов со скидкой 50%, рассказал RB представитель компании.

«Решение о предоставлении 50-процентной скидки на российское программное обеспечение стало своевременным и востребованным среди предпринимателей. Более того, в нынешних условиях это фактически антикризисная мера», – отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Свои решения на платформе МСП разместили 28 отечественных разработчиков. Обеспечение ориентировано на сферы ритейла, гостиничных услуг, туризма, автомобильного и ресторанного бизнеса, медицину, строительство и другие.

Оформить заявку на получение российского ПО со скидкой могут ИП, представители малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы на платформе МСП.РФ.

Фото на обложке: REDPIXEL.PL / Shutterstock

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