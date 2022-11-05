После частичной мобилизации российские предприятия МСП снизили обороты на 8%

В период с начала частичной мобилизации и до 18 октября продажи отечественных малых и средних предприятий – как онлайн, так и офлайн – снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. По отношению к показателям августа-сентября просадка составила 3,7%, подсчитали эксперты сервиса «МойСклад».

Анализ данных более 16 тыс. аккаунтов компаний, которым «МойСклад» помогает вести учет, показал, что цифры сильно отличаются в зависимости от региона, поскольку сокращение оборотов напрямую связано с частичной мобилизацией, пишет Forbes.

Наиболее остро просадка бизнеса малых и средних предприятий ощущается:

в Иркутской области (падение продаж за год 26%, за месяц — 14,6%),

в Самарской области (за год 19%, за месяц 2,8%),

в Ленинградской области (за год 18%, за месяц 5,5%),

в Удмуртии (за год 18%, за месяц 6,2%),

в Воронежской области (за год 18%, за месяц 1,9%),

в Санкт-Петербурге (за год 15%, за месяц 3,3%),

в Москве и Московской области (за год 7%, за месяц — 0,4% и 6,7% соответственно).

В Красноярском крае, Татарстане и Новосибирской области продажи в сравнении с предыдущим годом подросли (на 14%, 10% и 8% соответственно), но если сравнивать месяц к месяцу, то даже здесь ощущается сокращение оборотов (на 7,2%, 8,6% и 5,3% соответственно).

Гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев напоминает, что помимо мобилизации важны и общие потребительские настроения, которые всегда влияли на финансовые показатели МСП.

Из-за падения реальных доходов населения ожидания и возможности покупателей стали более пессимистичными, что не может не отразиться на любом бизнесе:

«Если по результатам первой половины текущего года мы отмечали рост выручки у малого и среднего бизнеса на 8% по сравнению с первой половиной 2021 года, то сейчас мы видим падение на ту же цифру».

Фото на обложке: Adrian Sulyok / Unsplash