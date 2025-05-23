MTC Web Services начала продажи платформы с AI для интеграции сервисов

МТС Web Services (MWS), входит в экосистему МТС, вывела на внешний рынок платформу для интеграции сервисов MWS OctAPI с технологиями искусственного интеллекта. По словам генерального директора компании Павла Воронина, решение изначально разрабатывалось для внутренних нужд МТС, на замену иностранным вендорам. Убедившись в эффективности платформы, было принято решение о масштабировании.

MWS OctAPI предоставляет доступ к разнородным API продуктов из всех вертикалей бизнеса и с помощью инструментов Low Code позволяет быстро настраивать интеграционные цепочки под потребности пользователей. Благодаря внедрению искусственного интеллекта система самостоятельно находит, оценивает и включает в сценарии вызовов API даже при недостаточной полноте документации, вручную этот процесс занимал бы у разработчиков до 30% рабочего времени.

В отличие от типовых интеграционных платформ MWS OctAPI позволяет бизнесу использовать возможности AI-агента под разные запросы. Для получения готового интеграционного процесса достаточно в режиме диалога на естественном языке и с использованием знакомых пользователю терминов сформировать задачу AI-агенту. Затем поисковая модель находит корректные API, которые используются агентом для решения конкретной бизнес-задачи: зарегистрировать обращение, обновить данные в системе и так далее.

С помощью платформы компании из разных отраслей экономики: промышленности, здравоохранения, ИТ и других, — смогут реализовать централизованное управление API и надежно интегрировать высоконагруженные системы в разнородных ИТ-ландшафтах. Использование платформы позволяет сократить время запуска новых продуктов почти на 40%.

Фото на обложке: пресс-служба МТС