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Клиенты обанкротившейся криптобиржи разбогатеют благодаря индексации компенсации

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Японская криптобиржа Mt. Gox, обанкротившаяся десять лет назад, готова вернуть биткоины инвесторам. Однако за это время криптовалюта подорожала в 100 раз.

Клиенты обанкротившейся криптобиржи разбогатеют благодаря индексации компенсации
  1. Новости

В 2014 году Mt. Gox была крупнейшей криптобиржей, которая осуществляла операции между биткоином и национальными валютами. Однако в результате хакерских атак было похищено около 850 тыс. биткоинов, после чего биржа объявила о банкротстве.

Как передает CNBC, группа инвесторов подала коллективный иск против гендиректора Mt. Gox. На тот момент стоимость одного биткоина составляла около $600, а общая сумма ущерба оценивалась в $480 млн.

Активы в криптовалюте, «замороженные» на момент банкротства биржи, теперь стоят в 100 раз больше первоначальной суммы.

Грегори Грин из Иллинойса, один из истцов, сообщил американскому изданию, что в 2014 году на его счету находилось около $25 тыс. в криптовалюте. Сегодня стоимость активов оценивается уже в $2,5 млн — прирост составил 10 000%.

При этом пока неизвестно, какую именно выплату получат истцы. Сообщается, что из украденных 850 тыс. биткоинов было восстановлено около 140 тыс. Компенсацию получат 20 тыс. человек, а ее общая сумма составляет примерно $9 млрд по текущему курсу.

«Многие, очевидно, обналичат свои активы и будут наслаждаться тем фактом, что заморозка их активов в результате банкротства Mt. Gox была лучшей инвестицией, которую они когда-либо делали», — сказал в беседе с CNBC директор по инвестициям Ledn Джон Гловер.

Фото: Unsplash

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