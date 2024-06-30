Клиенты обанкротившейся криптобиржи разбогатеют благодаря индексации компенсации

Японская криптобиржа Mt. Gox, обанкротившаяся десять лет назад, готова вернуть биткоины инвесторам. Однако за это время криптовалюта подорожала в 100 раз.

В 2014 году Mt. Gox была крупнейшей криптобиржей, которая осуществляла операции между биткоином и национальными валютами. Однако в результате хакерских атак было похищено около 850 тыс. биткоинов, после чего биржа объявила о банкротстве.

Как передает CNBC, группа инвесторов подала коллективный иск против гендиректора Mt. Gox. На тот момент стоимость одного биткоина составляла около $600, а общая сумма ущерба оценивалась в $480 млн.

Активы в криптовалюте, «замороженные» на момент банкротства биржи, теперь стоят в 100 раз больше первоначальной суммы.

Грегори Грин из Иллинойса, один из истцов, сообщил американскому изданию, что в 2014 году на его счету находилось около $25 тыс. в криптовалюте. Сегодня стоимость активов оценивается уже в $2,5 млн — прирост составил 10 000%.

При этом пока неизвестно, какую именно выплату получат истцы. Сообщается, что из украденных 850 тыс. биткоинов было восстановлено около 140 тыс. Компенсацию получат 20 тыс. человек, а ее общая сумма составляет примерно $9 млрд по текущему курсу.

«Многие, очевидно, обналичат свои активы и будут наслаждаться тем фактом, что заморозка их активов в результате банкротства Mt. Gox была лучшей инвестицией, которую они когда-либо делали», — сказал в беседе с CNBC директор по инвестициям Ledn Джон Гловер.

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