В рамках Moscow Travel Hack 2022 пройдет конференция для представителей туриндустрии

С 15 по 16 октября в Москве состоится Moscow Travel Hack. Традиционно соревнование в сфере цифровизации туризма завершится конференцией для представителей гостиничного бизнеса и объектов показа, туроператоров, гидов и всех, кто занят в развитии столичной туриндустрии. Участие бесплатное.
В программе конференции — питч-сессия финалистов хакатона и торжественная церемония награждения, на которой победители разделят между собой призовой фонд в 2,5 млн рублей, насыщенная деловая программа и презентация проектов победителей креатона Moscow Travel Create.
По словам организаторов, главная особенность деловой программы заключается в том, что вся информация, которой поделятся спикеры, будет прикладной именно для сегодняшнего дня. Эксперты расскажут, как компаниям и отдельным участникам туротрасли адаптироваться к современным реалиям, как сегодня выстроить работу команды, управлять финансами и операционной деятельностью.
Участники конференции также познакомятся с презентациями проектов победителей креатона Moscow Travel Create, который прошел в мае этого года под эгидой Moscow Travel Hub. Специально к мероприятию победители подготовили проекты по продвижению различных туристических сегментов: отелей, объектов показа, туроператоров и гидов.
Помимо этого у представителей туриндустрии, которые нуждаются в IT-специалистах, дизайнерах, продуктологах и маркетологах, будет возможность попасть на открытую защиту всех 40 команд, на которой они смогут познакомиться с разработанными решениями и лично пообщаться с участниками, а также пригласить их на собеседование.
Завершится мероприятие фуршетом.
Зарегистрироваться на конференцию в рамках Moscow Travel Hack 2022 можно на сайте до 14 октября. Все заявки пройдут модерацию.
Организатор — Moscow Travel Hub при поддержке Комитета по туризму города Москвы.
Фото на обложке: Andrey Bayda /
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