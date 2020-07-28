МТС первым в России получил лицензию на создание сети 5G

Оператор МТС первым из российских компаний получил лицензию на оказание услуг связи в формате 5G. Лицензия предоставлена Роскомнадзором сроком до 16 июля 2025 года. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе МТС.

Услуги мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 будут оказываться в диапазоне 24,25-24,65 ГГц.

Лицензия на создание сети 5G охватит 83 из 85 российских регионов. Первыми пользователями сети «пятого поколения» станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

«В ближайшее время МТС представит на рынок решения для промышленных предприятий с использованием сетей "пятого" поколения. В настоящее время компания разрабатывает и тестирует сценарии использования 5G в выделенном диапазоне для индустриальных и бизнес-кейсов», — рассказали в компании.

В числе кейсов — использование 5G в медицине, ритейле, логистике, сельском, лесном хозяйстве и нефтегазовом комплексе.

Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам применять технологии ИИ, интернета вещей, VR и AR для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве, заявили в МТС.

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