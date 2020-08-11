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МТС интегрирует решения стартапов из пятого набора акселератора

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

МТС сообщил об интеграции решений 14 стартапов-выпускников пятого набора акселератора MTS StartUp Hub. Команды запустят с оператором пилотные проекты. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе МТС.

МТС интегрирует решения стартапов из пятого набора акселератора

На реализацию пилотов МТС выделит до 7 млн рублей. Если результаты пилотирования будут успешными, стартапы смогут претендовать на масштабирование и долгосрочный контракт с МТС. Оператор также может инвестировать в наиболее успешные проекты.

На участие в пятом наборе акселератора было прислано больше 550 заявок. В итоге программу прошли 14 проектов по 4 направлениям:

Финансовые технологии:

  • Somin.ai (Сингапур) — AI-платформа, оптимизирующая традиционные digital-кампании и influencer-маркетинг в соцсетях;
  • Vintom (Варшава) — система автоматического создания персонализированных видео для маркетинговых коммуникаций;
  • Psychea (Москва) — психометрический анализ аудитории, а также персонализация продуктов разработки и коммуникаций под психометрический профиль клиента;
  • «Деньги вперед» (Москва) — мобильное приложение для выдачи аванса по зарплате в любой день месяца по запросу сотрудника;
  • Tap2pay (Минск) — сервис приема онлайн-платежей в любых цифровых каналах продавца: на сайте, в соцсетях и мессенджерах;
  • Coinkeeper (Санкт-Петербург) — приложение для учета личных финансов.

Инновации в рознице:

  • Appsell (Москва) — продажи собственных и внешних цифровых сервисов через офлайн-каналы по модели СРА/CPO;
  • Dasha.ai (Новосибирск) — платформа для автоматизации голосовых бизнес-процессов;
  • Skillary (Москва) — AI-тренер для продавцов в формате видеоселфи;
  • Oval (Москва) — платформа для автоматизации страхования.

Индустрия 4.0:

  • Navigine (Москва) — платформа indoor-навигации и позиционирования для enterprise-клиентов; 
  • Peers (Москва) — сверхширокополосная технология позиционирования для применения в промышленности. 

Экологические инновации:

  • Ninsar (Санкт-Петербург) — навигация внутри зданий, AR-гиды, квесты и экскурсии;
  • Wildcamp (Москва) — онлайн-портал о путешествиях в национальные парки России.
Фото: Vladimir Zhupanenko / Shutterstock

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