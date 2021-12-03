МТС профинансировала проект по производству кино и сериалов Monumental Vision

Российский оператор связи МТС приобрел 25% Monumental Vision. Компания будет производить на деньги оператора кино и сериалы для отечественных и зарубежных заказчиков. Сам проект принадлежит совладельцу киносети «Каро» продюсеру Полу Хету, его партнеру Михаэлю Шлихту и бывшему главе Росимущества Дмитрию Пристанскову.

МТС приобрела долю по номиналу и выдаст заем на финансирование операционной деятельности Monumental Vision, сообщил «Коммерсантъ».

Эксперты полагают, что так МТС планирует заработать на контенте и поэтому пробует разные модели инвестирования.

Согласно данным Kartoteka.ru, подконтрольные МТС «Телеком проекты» 9 ноября получили 25% в ООО «Монументал вижн». Еще 75% остались у ООО «Юнайтед филммейкерс», в котором Пристанскову принадлежит 34%, его партнерам — по 33%.

У самого оператора уже есть контентное направление — платформа Kion, которую запустили в апреле. Она тоже производит оригинальные сериалы.

Сейчас в портфеле Monumental Vision 10–15 кино- и сериальных проектов на разной стадии, их бюджеты начинаются от $2 млн. Съемки первого проекта при поддержке МТС будут анонсированы в начале 2022 года.

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