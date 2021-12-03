МТС профинансировала проект по производству кино и сериалов Monumental Vision

Российский оператор связи МТС приобрел 25% Monumental Vision. Компания будет производить на деньги оператора кино и сериалы для отечественных и зарубежных заказчиков. Сам проект принадлежит совладельцу киносети «Каро» продюсеру Полу Хету, его партнеру Михаэлю Шлихту и бывшему главе Росимущества Дмитрию Пристанскову.
МТС приобрела долю по номиналу и выдаст заем на финансирование операционной деятельности Monumental Vision, сообщил «Коммерсантъ».
Эксперты полагают, что так МТС планирует заработать на контенте и поэтому пробует разные модели инвестирования.
Согласно данным Kartoteka.ru, подконтрольные МТС «Телеком проекты» 9 ноября получили 25% в ООО «Монументал вижн». Еще 75% остались у ООО «Юнайтед филммейкерс», в котором Пристанскову принадлежит 34%, его партнерам — по 33%.
У самого оператора уже есть контентное направление — платформа Kion, которую запустили в апреле. Она тоже производит оригинальные сериалы.
Сейчас в портфеле Monumental Vision 10–15 кино- и сериальных проектов на разной стадии, их бюджеты начинаются от $2 млн. Съемки первого проекта при поддержке МТС будут анонсированы в начале 2022 года.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Grusho Anna /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Лимит подконтрольных операций планируют повысить до 1 млн рублей
- 2 Ozon и «Яндекс» увеличили капиталы собственных банков
- 3 Разочарованные: зачем филологи и юристы уходят в финансы
- 4 Соперники и бездельники: что не так с образом финансистов в кино
- 5 Как российские дети и их родители тратят деньги — исследование
ВОЗМОЖНОСТИ
03 декабря 2021
03 декабря 2021
03 декабря 2021