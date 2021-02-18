МТС будет использовать ИИ для обучения сотрудников колл-центров

МТС объявил об успешном завершении пилота и переходе в масштабирование проекта SkyTrainer. Решение стартапа — голосовой тренажер для отработки навыков переговоров с клиентами, будет использоваться для обучения стажеров колл-центра компании. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе МТС.

Проект развивался в рамках корпоративного акселератора центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub.

По оценке МТС, использование тренажера позволит повысить эффективность практических тренировок, при этом сократив их продолжительность на 40%.

Также планируется, что внедрение пилота позволит уменьшить отток специалистов, находящихся на испытательном сроке, за счет получения ими большего практического опыта при стажировке.

Тренажер использует ИИ для анализа ошибок обучающегося и дает рекомендации по улучшению процесса общения с клиентами. При этом робот говорит простым языком и умеет выражать различные эмоции, меняя темп речи. По заявлению МТС, это позволит подготовить сотрудника к различным вариантам развития ситуации.

«При запуске пилота наша гипотеза была в том, что уровень подготовки стажеров после двухмесячного обучения с тренажером SkyTrainer будет соответствовать уровню сотрудников, которые работают в колл-центре на постоянной основе более месяца. Гипотеза подтвердилась полностью», — рассказал директор центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе внедрение решения позволит МТС экономить сотни тысяч рублей ежемесячно.

Стартап участвовал в третьем наборе акселератора МТС в рамках HR-трека. В рамках пилота разработчики SkyTrainer совместно с МТС создали 100 сценариев разговоров по разным темам, связанным с обслуживанием клиентов. Также в решение были интегрированы скриншоты, имитирующие внутренние системы ERP для тренировки зрительной памяти.

MTS StartUp Hub — центр по инновациям и инвестициям компании МТС, состоящий из корпоративного акселератора, Центра 5G, венчурного фонда МТС, направления быстрого запуска пилотов и зарубежных представительств.

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