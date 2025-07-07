Метит в 3,5 млрд ₽: МТС первым заходит на рынок автоматизации описания данных в России — запускает AI-инструмент

Дочерняя компания МТС, предоставляющая облачные сервисы МТС Web Services (MWS), запустила сервис, который в автоматическом режиме и кратко описывает базы данных компаний. Как сообщила пресс-служба разработчика, новый AI-агент способен просматривать накопленные данные и описывать их, выявлять связи. В компании считают, что он действует в десятки раз быстрее, чем другие сервисы, и экономит более 50 млн рублей после внедрения. Раньше эти деньги затрачивались на рутину.

В МТС считают себя первопроходцами, утверждают, что первыми из россиян оказались на рынке автоматизации описания данных, объем которого оценили в 3,5 млрд рублей в год.

Умеет находить аномалии и читать забытые данные

AI-агент приходит из облака или защищенного контура и всеяден, встраивается в DataHub и OpenMetadata. Помощник разбирается во всех таблицах и хитросплетениях. Допустим, столбец указан как «Выручка», он сможет понять, каким способом она рассчитана, установить округление. В столбце «Сумма сделки» он оценит валюту, налоги.

AI-агент разбирается в типах данных, способен вычленить персональные и банковские данные и сберечь их от утечки. Он разбирается в законодательстве, учитывает бизнес-контекст. По итогам работы пользователь получает полное описание данных, в том числе таблиц. Агент устанавливает связи. В будет сервис даже сможет строить «пайплайны данных», обнаруживать аномалии и выполнять другие сложные вещи.

Директор по продуктам MWS Cloud Михаил Тутаев заявил, что компании копят данные, но часто оказывается, что уже никто не помнит, что в них. Часто таблицы, содержащие важную информацию, оказываются слишком запутаны, их могут расшифровать только те, кто их составлял. MWS Data Scout позволяет снизить зависимость компаний от конкретных сотрудников, в том числе уволенных.

ИИ — новый надзор за персональными данными

Учредитель экосистемы цифрового управления гостиничным бизнесом Teamjet Алексей Корнеев рассказал RB.RU, что ИИ-агентов, систематизирующих внутренние данные, в том числе с применением RAG-решений, на рынке много.

«Однако я с ходу не могу вспомнить таких, которые предполагали бы не только систематизацию, но и изучение с анализом внутренних данных. Такая глубина проработки (во всяком случае, если всё обещанное действительно будет реализовано) откроет новые горизонты для решения рутинных задач», — заявил Корнеев.

По словам эксперта, когда читаешь заявление МТС, не сразу понимаешь выгоду компаний.

«Но если мы вспомним, сколько было за последние годы "сливов" личной информации, насколько ужесточились наказания по 152-ФЗ за нарушения в части хранения персональных данных. Так, при утечке данных более чем 100 тысяч человек компанию могут оштрафовать на 15 млн рублей), то станет ясно, сколько пользы принесет заявленный функционал. У одной только компании МТС, как указано у них на сайте, более 88 млн клиентов. Представьте, сколько жизней уйдет на проверку всех баз данных по всем клиентам», — указал эксперт.

Импортозамещение в действии: аналогов в России нет

Корнеев говорит, что ближайшими аналогами MWS Data Scout на мировом рынке могут выступить гиганты вроде DataHub, OpenMetadata, Collibra и Alation. Эти платформы тоже занимаются мета-инвентаризацией и управлением данными, причем уже давно и успешно. Однако они не заточены под российские юридические, бухгалтерские и технические реалии, поэтому MWS Data Scout действительно является своего рода уникальным продуктом, во всяком случае, для российского рынка, заключил Корнеев.

Не поле для стартапов — нужны деньги корпораций

Сооснователь и исполнительный директор ИИ-платформы AutoFAQ Владислав Беляев пояснил, что рынок долгое время оставался нишевым из-за высокого порога входа.

«Разработка таких инструментов автоматизации — это очень дорогой и долгий процесс, который требует глубоких компетенций в сфере NLP, больших языковых моделей и их интеграции с корпоративными системами. Играть на этом поле пока могут только корпорации, поскольку они обладают необходимыми ресурсами, у них есть возможность направлять значительные инвестиции в создание AI-агентов без гарантии быстрой окупаемости. К тому же они обладают достаточным массивом данных для обучения языковых моделей, а это — одно из главных условий для создания надежных и высококачественных алгоритмов ИИ. Небольшие стартапы пока не идут в эту область, поскольку не располагают подобными ресурсами», — предположил специалист в области AI.

Беляев добавил, что, вероятно, в ближайшее время в эту нишу пойдут и другие крупные российские техногиганты, например, «Яндекс» и «Сбер». У них есть компетенции в области ИИ и ресурсы для быстрого масштабирования. Среди зарубежных игроков Беляев отметил Informatica, Microsoft Azure Purview, Alation и Collibra.

Фото на обложке: sdx15 / Shutterstock / FOTODOM