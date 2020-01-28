МТС провела мобильную связь в Антарктиду

МТС установила базовую станцию сотовой связи в Антарктиде. Об этом Rusbase рассказали в компании. В МТС уточнили, что провели мобильную связь в Антарктиду первыми из российских операторов.

Базовая станция МТС появилась на территории антарктической станции «Прогресс». Сигнал связи охватывает жилые и служебные модули станции, территорию аэродрома и залив, где швартуются суда.

Установка станции — совместный проект МТС и Российской антарктической экспедиции. Теперь участники экспедиции могут звонить своим близким, друг другу и членам научных станций других стран, которые работают в Антарктиде. Кроме того, благодаря наличию связи теперь можно определять местоположение полярников.

Спутниковый канал связи для базовой станции МТС предоставил российский оператор спутниковой связи «Сатис-ТЛ-94».

Чтобы станция могла работать в условиях низких температур и сильных ветров, инженеры МТС обеспечили ее ключевые узлы и модули двойным резервированием на случай выхода из строя одного из комплектов.

Новая станция стала самой южной станцией МТС. До появления станции в Антарктиде самой южной была станция в селе Каладжух в Дагестане. Самая северная базовая станция МТС находится в селе Саскылах в Республике Саха.

Фото: МТС