МТС запустила на Android в тестовом режиме свой магазин AppBazar

МТС запустила свой магазин приложений для смартфонов на Android — AppBazar. Сейчас в нем 83 приложения, больше половины из которых — игры. Платные можно покупать со счета телефона или по карте.

МТС намерена продвигать приложения из своего магазина в рамках программы лояльности среди клиентов МТС, а к февралю 2023 года обещает расширить каталог до 500 позиций, узнал «Коммерсантъ».

Компания также ведет переговоры с производителями смартфонов о возможной предустановке AppBazar, но не раскрывает, с кем конкретно.

В МТС подчеркнули, что размещать приложения в магазине смогут не только российские, но и иностранные разработчики. Сейчас в AppBazar имеются игры от пяти иностранных разработчиков — 8floor (Gnomes Garden), TuoMuseo (Father and Son), Orube Game Studio (Dwarf Journey), Infinity Games (Infinity Loop) и Zeptolab (Cut the Rope и C.A.T.S).

AppBazar — не первая попытка МТС создать свой магазин приложений. В 2011 году компания презентовала «МТС Магазин», в 2014 году — в сотрудничестве с норвежской Opera представил платный магазин «МТС App Market, в 2015 году — «МТС Игры». Оба проекта были закрыты еще до начала спецоперации России на Украине.

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