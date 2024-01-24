МТС закрыла сделку по продаже «МТС Армения»

МТС закрыла сделку по продаже дочерней структуры ЗАО «МТС Армения» кипрской компании Fedilco Group Limited. Об этом говорится в пресс-службе оператора.

В периметр сделки также вошла «дочка» «МТС Армения» — ЗАО «МобиДрам». Это юрлицо платежной системы, предоставляющей финансовые услуги на рынке Армении.

Ранее в январе стало известно, что Комиссия по регулированию общественных услуг Армении не одобрила реорганизацию собственности «МТС Армения», которую планировала провести материнская компания.

В обосновании отказа регулятор указал, что ПАО МТС поставила между собой и своей армянской «дочкой» кипрскую структуру Aramayo Investments Ltd. При этом в августе МТС решила отказаться от промежуточного звена, войдя в капитал «МТС Армения» напрямую.

Заявка о реорганизации была отклонена из-за того, что в сентябре МТС решила продать «МТС Армения» другой кипрской структуре — компании Fedilco.

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