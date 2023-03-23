МТС купила DY Technologies — предприятие будет выпускать автокомпоненты для импортозамещения

МТС купила компанию DY Technologies, которая строит завод по производству импортозамещающих компонентов для автомобилей. С этим приобретением МТС планирует развивать бизнес-вертикаль своей структуры «МТС-Авто».
О сделке рассказали в пресс-службе МТС. По данным из ЕГРЮЛ, сделка была закрыта 20 марта, единственным учредителем ООО «Ди Вай Технолоджис» (юрлицо DY Technologies) является ООО «МТС Авто».
DY Technologies строит в «Технополисе Москва» завод по выпуску компонентов для автомобилей: навигаторов, видеорегистраторов и другой электроники. По данным с сайта компании, запуск завода состоится в 2023 году.
С приобретением DY Technologies МТС намерена развивать бизнес-вертикаль своей структуры «МТС-Авто».
«На производстве планируется in-house разработка и выпуск продукции систем connectivity и телематики, аппаратных решений для безопасности вождения, бортовых информационных и мультимедийных систем с интегрированными сервисами экосистемы МТС и партнеров, а также других систем в рамках развития программы автомобильной электроники», – сообщили в МТС.
По данным из ЕГРЮЛ, ООО «Ди Вай Технолоджис» основано в 2019 году. По итогам 2021 года компания получила выручку в размере 30,8 млн рублей при чистом убытке в 924 тыс. рублей.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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