Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

МТС купила DY Technologies — предприятие будет выпускать автокомпоненты для импортозамещения

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

МТС купила компанию DY Technologies, которая строит завод по производству импортозамещающих компонентов для автомобилей. С этим приобретением МТС планирует развивать бизнес-вертикаль своей структуры «МТС-Авто».

МТС купила DY Technologies — предприятие будет выпускать автокомпоненты для импортозамещения

О сделке рассказали в пресс-службе МТС. По данным из ЕГРЮЛ, сделка была закрыта 20 марта, единственным учредителем ООО «Ди Вай Технолоджис» (юрлицо DY Technologies) является ООО «МТС Авто».

DY Technologies строит в «Технополисе Москва» завод по выпуску компонентов для автомобилей: навигаторов, видеорегистраторов и другой электроники. По данным с сайта компании, запуск завода состоится в 2023 году.

С приобретением DY Technologies МТС намерена развивать бизнес-вертикаль своей структуры «МТС-Авто».

«На производстве планируется in-house разработка и выпуск продукции систем connectivity и телематики, аппаратных решений для безопасности вождения, бортовых информационных и мультимедийных систем с интегрированными сервисами экосистемы МТС и партнеров, а также других систем в рамках развития программы автомобильной электроники», – сообщили в МТС.  

По данным из ЕГРЮЛ, ООО «Ди Вай Технолоджис» основано в 2019 году. По итогам 2021 года компания получила выручку в размере 30,8 млн рублей при чистом убытке в 924 тыс. рублей.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Венчурный фонд МТС инвестирует до 1 млрд рублей в технологические стартапы в 2023 году
  2. 2 Ловля рыбы голыми руками: как МТС ищет стартапы
  3. 3 Наплыв аудитории: как технологически подготовиться онлайн-платформам?
  4. 4 Цифровые школьные учебники начали продавать по подписке
  5. 5 Токенизация для онлайн-торговли, супераппы в России и денежные переводы от МТС: финтех-дайджест
MTS StartUp Hub
ищет стартапы для совместных проектов
Узнать подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

24 марта 2023

Всероссийский конкурс open source-проектов

26 марта 2023

MGIMO Ventures

28 марта 2023

Startup Tour 2023 Пермь

Все ВОЗМОЖНОСТИ