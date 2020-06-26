МТС объявила о создании нового направления в области connected cars. Для этого компания приобрела 100% долей предприятий «Стопол авто» и «Коагент Рус». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе МТС.

МТС купила две компании для создания мультимедийной системы в авто