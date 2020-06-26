МТС купила две компании для создания мультимедийной системы в авто
МТС объявила о создании нового направления в области connected cars. Для этого компания приобрела 100% долей предприятий «Стопол авто» и «Коагент Рус». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе МТС.
Новое направление МТС под названием «МТС Autootive» призвано разрабатывать и поставлять мультимедийные устройства и бортовые информационные системы для автомобилей.
Приобретенные компании являются поставщиками мультимедийных решений для авто. Их партнерами являются такие автопроизводители в России, как «Тойота», «Рено», «Ниссан» и другие, а также разработчики программного обеспечения «Яндекс» и «Навител». Сумма сделки пока не раскрывается.
«Выход МТС на рынок умных мультимедийных систем для автомобилей комплементарен мультипродуктовой стратегии МТС и построению вокруг клиента экосистемы цифровых сервисов», — комментирует отметил первый вице-президент МТС по клиентскому опыту Вячеслав Николаев.
В сообщении отмечается, что создаваемые технологии будут решать несколько задач:
- обеспечивать автомобили высокоскоростным мобильным доступом в сеть;
- тестировать использование 5G;
- предлагать возможности умного страхования и мониторинга на базе М2М и IoT-технологий;
- интегририровать цифровые развлекательные, информационные и платежные сервисы в головные устройства автомобилей.
«Приобретение поставщиков мультимедийных устройств позволит МТС получить экспертизу, необходимые ресурсы и присутствие на рынке решений умных автомобилей», — добавляет Николаев.
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