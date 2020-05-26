Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«МТС-Банк» запустил маркетплейс B2B-услуг для предпринимателей и самозанятых

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

«МТС-Банк» запустил онлайн-витрину партнерских предложений для клиентов-предпринимателей и самозанятых. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка.

«МТС-Банк» запустил маркетплейс B2B-услуг для предпринимателей и самозанятых

B2B-маркетплейс МТС Банка объединяет бизнес-решения по телекому, транспортной логистике, маркетингу и рекламе, подбору и обучению персонала, бухгалтерским и юридическим услугам и другим направлениям. 

Для владельцев бизнеса на витрине «МТС-Банка» представлены комплексные решения, разовые скидки и бонусы от партнеров. На маркетплейсе есть предложения для разных сфер бизнеса: торговля, питание, строительство, ремонт, бьюти-услуги, HoReCa. 

«Мы собрали предложения для разных направлений бизнеса. Например, владельцу салона красоты нужны решения, выходящие за рамки привычных банковских услуг: создание сайта, онлайн-сервис записи клиентов, доставка расходных материалов и оборудования, продвижение в социальных сетях, бухгалтерская отчетность, поиск и подбор персонала», — отметил руководитель кластера малого бизнеса «МТС-Банка» Валерий Талалаев.

По оценке «МТС-Банка», пакетные предложения на маркетплейсе позволяют сэкономить до 300 тысяч рублей в год. 

Воспользоваться предложением могут только клиенты «МТС-Банка». Действующие клиенты могут обратиться к персональному менеджеру. Новые клиенты смогут работать с маркетплейсом после открытия расчетного счета в «МТС-Банке».

Фото: Bogdan Vija / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

28 мая 2020

Skill Up

29 мая 2020

Новатор Москвы

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

28 мая 2020

Skill Up

29 мая 2020

Новатор Москвы

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма