«МТС-Банк» запустил маркетплейс B2B-услуг для предпринимателей и самозанятых

«МТС-Банк» запустил онлайн-витрину партнерских предложений для клиентов-предпринимателей и самозанятых. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка.

B2B-маркетплейс МТС Банка объединяет бизнес-решения по телекому, транспортной логистике, маркетингу и рекламе, подбору и обучению персонала, бухгалтерским и юридическим услугам и другим направлениям.

Для владельцев бизнеса на витрине «МТС-Банка» представлены комплексные решения, разовые скидки и бонусы от партнеров. На маркетплейсе есть предложения для разных сфер бизнеса: торговля, питание, строительство, ремонт, бьюти-услуги, HoReCa.

«Мы собрали предложения для разных направлений бизнеса. Например, владельцу салона красоты нужны решения, выходящие за рамки привычных банковских услуг: создание сайта, онлайн-сервис записи клиентов, доставка расходных материалов и оборудования, продвижение в социальных сетях, бухгалтерская отчетность, поиск и подбор персонала», — отметил руководитель кластера малого бизнеса «МТС-Банка» Валерий Талалаев.

По оценке «МТС-Банка», пакетные предложения на маркетплейсе позволяют сэкономить до 300 тысяч рублей в год.

Воспользоваться предложением могут только клиенты «МТС-Банка». Действующие клиенты могут обратиться к персональному менеджеру. Новые клиенты смогут работать с маркетплейсом после открытия расчетного счета в «МТС-Банке».