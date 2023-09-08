«МТС-банк» опроверг утечку данных 1 млн клиентов

«МТС-банк» после сообщений о появившихся в сети персональных данных пользователей опроверг утечку банковской тайны. В кредитной организации также утверждают, что в опубликованном файле есть данные карт разных эмитентов, и считают вероятной утечку у ритейлера или цифрового сервиса.

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в сети появилась база данных, в которой, по словам хакеров, есть информация об 1 млн держателей карт «МТС-банка». В файле указаны ИНН, гражданство, частичные данные банковских карт и сроки их действия. Злоумышленники также заявили, что опубликовали лишь часть имеющихся у них сведений.

В кредитной организации заявили, что в слитой базе содержатся персональные данные граждан и номера банковских карт, выпущенных разными банками. Это указывает на то, что утечка произошла не в самом банке, а, предположительно, у ритейл-компаний или поставщиков цифровых сервисов, которые хранят и обрабатывают платежные данные пользователей именно в таком виде.

В банке также заверили, что данные пользователей вне опасности.

В конце мая 2022 года Минцифры согласовало законопроект, который предполагает введение штрафа в размере 1% от годовой выручки и до 3%, если предприятие своевременно не сообщило об утечке Роскомнадзору.

6 июня Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О персональных данных» — они вводят обязанность для всех компаний сообщать Роскомнадзору об утечках личной информации граждан. Бизнес обязан сообщать в Роскомнадзор об утечке в течение 24 часов после ее обнаружения, а в течение 72 часов предоставить результаты расследования и информацию о виновных.

В июле ведомство приступило к обсуждению вариантов смягчения законопроекта о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку персональных данных.

Сейчас штраф для юрлиц за утечку данных по ст. 13.11 КоАП составляет от 60 тыс. до 100 тыс рублей, при повторном правонарушении — до 500 тыс. рублей.

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