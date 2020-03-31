«МТС-Банк» отменит часть комиссий за переводы для ИП и малого бизнеса

«МТС-Банк» с 1 апреля вводит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Банк отменит комисии за внешние переводы на расчетные счета юридических лиц и ИП. Еще предприниматели смогут не платить за перевод денег сотрудникам, зарплатный проект с которыми заключен в «МТС-Банке».

Клиенты, которые пользуются тарифами «Минимум», «Точный» и «Стабильный», смогут раз в месяц бесплатно вносить наличные на расчетный счет через кассу банка. Также малый бизнес временно получит льготы по интернет-эквайрингу.

Чтобы воспользоваться предложением, надо обратиться в банк — например, заполнить заявку на сайте или позвонить на горячую линию.

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