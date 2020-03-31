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«МТС-Банк» отменит часть комиссий за переводы для ИП и малого бизнеса

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

«МТС-Банк» с 1 апреля вводит специальные условия для  индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Об этом Rusbase рассказали в компании.

«МТС-Банк» отменит часть комиссий за переводы для ИП и малого бизнеса

Банк отменит комисии за внешние переводы на расчетные счета юридических лиц и ИП. Еще предприниматели смогут не платить за перевод денег сотрудникам, зарплатный проект с которыми заключен в  «МТС-Банке». 

Клиенты, которые пользуются тарифами «Минимум», «Точный» и «Стабильный», смогут раз в месяц бесплатно вносить наличные на расчетный счет через кассу банка. Также малый бизнес временно получит льготы по интернет-эквайрингу. 

Чтобы воспользоваться предложением, надо обратиться в банк — например, заполнить заявку на сайте или позвонить на горячую линию.

Фото: Unsplash

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