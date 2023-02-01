Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«МТС-Банк» запускает сервис бесконтактной оплаты для устройств на iOS

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«МТС-Банк» запускает свой сервис бесконтактной оплаты с внешним NFC-модулем для устройств на iOS. Он работает в связке с мобильным приложением МТС Pay, рассказали в компании.   

«МТС-Банк» запускает сервис бесконтактной оплаты для устройств на iOS

С помощью нового сервиса можно добавить дебетовые и кредитные карты российских банков. Услуга доступна не только клиентам «МТС-Банка».

Внешний NFC-модуль — Pay Tag — с начала марта можно будет приобрести в любом магазине сети МТС. С 1 февраля доступен предзаказ на сайте, первые 50 пользователей получат модуль бесплатно.

Для использования инструмента потребуется скачать приложение МТС Pay в App Store, получить Pay Tag, а затем добавить нужные карты.

Ранее крупные российские банки, «Сбер», «Альфа-банк» и «Тинькофф» решили выпустить специальные платежные стикеры, которые можно приклеить на смартфон.

Фото на обложке: maroke / Shutterstock

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Twitter начал работу над созданием собственной платежной системы — Financial Times
  2. 2 RB CHOICE — 100 перспективных российских стартапов
  3. 3 Маркетплейсы для МСП, новые «пеи», больше госконтроля: что ждет финтех в 2023 году
  4. 4 Как Сбер сократил время и ресурсы на разработку новых сервисов в интернет-банке СберБизнес
  5. 5 «Оплата картой или наличными?», — и еще 4 сценария приема платежей в 2023 году

ВОЗМОЖНОСТИ

01 февраля 2023

Альфа-Шанс

02 февраля 2023

Global Game Jam

02 февраля 2023

Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы»

Все ВОЗМОЖНОСТИ