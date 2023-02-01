«МТС-Банк» запускает сервис бесконтактной оплаты для устройств на iOS

«МТС-Банк» запускает свой сервис бесконтактной оплаты с внешним NFC-модулем для устройств на iOS. Он работает в связке с мобильным приложением МТС Pay, рассказали в компании.

С помощью нового сервиса можно добавить дебетовые и кредитные карты российских банков. Услуга доступна не только клиентам «МТС-Банка».

Внешний NFC-модуль — Pay Tag — с начала марта можно будет приобрести в любом магазине сети МТС. С 1 февраля доступен предзаказ на сайте, первые 50 пользователей получат модуль бесплатно.

Для использования инструмента потребуется скачать приложение МТС Pay в App Store, получить Pay Tag, а затем добавить нужные карты.

Ранее крупные российские банки, «Сбер», «Альфа-банк» и «Тинькофф» решили выпустить специальные платежные стикеры, которые можно приклеить на смартфон.

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