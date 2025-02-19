МТС зарегистрировала в Роспатенте бренд MTC-One для банковских услуг
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (основное юрлицо МТС) зарегистрировало в Роспатенте товарный знак МТС-One, узнал RB.RU.
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Срок действия знака — до августа 2034 года. Исключительные права распространяются только на 36 класс Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающий банковские услуги.
«Многие товарные знаки регистрируются на перспективу, не подразумевая под собой никаких конкретных продуктов, это один из таких», — заявили RB.RU в пресс-службе МТС.
Регистрируемый МТС товарный знак, фото: RB.RU
Контекст. В составе МТС уже работает кредитная организация — «МТС Банк», которая в январе 2025 года подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Апдейт» (русский вариант английского update — обновление) также по 36 классу МКТУ.
- В декабре 2024 года МТС объявила о трансформации бизнеса в холдинговую структуру и сокращении инвестиций.
- «В ПАО ”МТС” будет сосредоточен телекоммуникационный бизнес. Нетелеком-бизнесы будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица “Экосистема МТС”. Юридически “Экосистема МТС” будет 100% дочерней компанией ПАО “МТС”, но будет иметь большую самостоятельность в своей деятельности», — отмечали в компании.
Фото на обложке: Vladimir Zhupanenko / Shutterstock / FOTODOM
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