МТС зарегистрировала в Роспатенте бренд MTC-One для банковских услуг

Срок действия знака — до августа 2034 года. Исключительные права распространяются только на 36 класс Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающий банковские услуги.

«Многие товарные знаки регистрируются на перспективу, не подразумевая под собой никаких конкретных продуктов, это один из таких», — заявили RB.RU в пресс-службе МТС.

Регистрируемый МТС товарный знак, фото: RB.RU

Контекст. В составе МТС уже работает кредитная организация — «МТС Банк», которая в январе 2025 года подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Апдейт» (русский вариант английского update — обновление) также по 36 классу МКТУ.

В декабре 2024 года МТС объявила о трансформации бизнеса в холдинговую структуру и сокращении инвестиций.

«В ПАО ”МТС” будет сосредоточен телекоммуникационный бизнес. Нетелеком-бизнесы будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица “Экосистема МТС”. Юридически “Экосистема МТС” будет 100% дочерней компанией ПАО “МТС”, но будет иметь большую самостоятельность в своей деятельности», — отмечали в компании.

Фото на обложке: Vladimir Zhupanenko / Shutterstock / FOTODOM