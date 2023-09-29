«МТС-банк» запустит сервис для оплаты покупок на зарубежных игровых и стриминговых площадках

«МТС-банк» планирует запустить сервис для оплаты покупок на Spotify, Twitch, PlayStation, Xbox, Discord, Nintendo, EA Play и т. д. Запуск сервиса планируется в первой половине октября.
Работа сервиса будет строиться следующим образом: пользователь в мобильном приложении банка покупает «ваучер» на пополнение суммы в одном из сервисов. Затем ему на электронную почту приходит инструкция по настройке сервиса и код, который нужно ввести на самой площадке, пишет «Коммерсантъ».
После ухода многих зарубежных игровых и стриминговых сервисов появился целый рынок по продаже цифровых кодов. Такую услугу предлагают «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие.
«МТС-банк» не первая финорганизация, которая пытается заработать на интересе граждан к зарубежному контенту. В июле «Тинькофф» добавил возможность пополнения кошелька Steam. За услугу банк намерн был взимать комиссию в размере 9% от суммы пополнения. Максимальная сумма перевода ограничена 14 тыс. рублей, пополнить кошелек могли только пользователи из России и Казахстана. Спустя пару дней после запуска сервис оказался недоступен.
По словам собеседника издания, разница между покупкой кода на одной из площадок и тем, что предлагает «МТС-банк», в более официальном статусе последнего. Банк таким образом, отмечает источник, намерен перетянуть на себя часть «пусть во многом серого, но уже сформированного рынка».
Фото на обложке: МТС
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