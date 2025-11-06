Сергей Мальцев назначен директором по инвестициям МТС Банка

МТС Банк объявил о назначении Сергея Мальцева директором по инвестициям и премиальному сервису. Он приступил к работе 6 ноября 2025 года, сменив Марию Поденко, которая покинула банк для продолжения карьеры в другой сфере. Сергей Мальцев будет развивать бизнес в сегменте состоятельных клиентов, внедрять инструменты ИИ, а также усиливать синергию премиальных продуктов с другими сервисами экосистемы МТС.

МТС Банк делает ставку на синергию инвестиций, страхования и цифровых технологий

По данным пресс-службы, Сергей Мальцев возглавит направления, связанные с инвестиционными решениями, депозитными и страховыми продуктами, а также развитием премиального сервиса для состоятельных клиентов.

Новый топ займется разработкой стратегии, запуском новых инвестиционных инструментов и интеграцией ИИ-технологий в обслуживание крупных клиентов. Кроме того, Сергей Мальцев будет развивать партнёрские страховые программы. Также среди основных задач — объединение премиальных продуктов банка с сервисами цифровой экосистемы МТС.

Предыдущий опыт работы — в Т-Банке и Сбере

Сергей Мальцев имеет более 20 лет опыта в банковской и инвестиционной сфере. До прихода в МТС Банк он четыре года работал в Private Banking Т-Банка, где в 2023 году возглавил направление.

Ранее занимал должность исполнительного директора Сбербанка, курируя разработку и продажу продуктов для состоятельных клиентов.

В разные годы Сергей Мальцев также был вице-президентом инвестиционного блока Абсолют банка и управляющим директором КИТ Финанс, где в течение девяти лет отвечал за розничное направление.

Новый топ-менеджер поможет реализовать стратегию роста до 2027 года

Председатель правления МТС Банка Эдуард Иссопов подчеркнул, что новое назначение соответствует целям стратегии развития банка на 2025–2027 годы. По его словам, «профессиональный опыт и экспертиза Сергея Мальцева помогут банку реализовать амбициозные задачи и укрепить позиции в сегменте премиальных клиентов».

Эдуард Иссопов также поблагодарил Марию Поденко за вклад в развитие бизнеса и пожелал ей успехов в новых проектах.

Контекст

МТС Банк входит в топ-20 крупнейших банков России по активам и продолжает активно развивать цифровые и розничные направления. По данным пресс-службы, стратегии на 2025–2027 годы акцент сделан на рост розничного бизнеса, развитие услуг для МСП и комбинацию цифровых каналов с физическим присутствием офисов по всей стране. Назначение Сергея Мальцева подчёркивает стремление банка укрепить позиции в премиум-сегменте и повысить технологическую эффективность инвестиционных сервисов.

Фото: пресс-служба МТС Банка