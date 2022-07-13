МТС купила сервис бронирования отелей из первой тройки. «Броневик» сольется с «МТС Travel» – c помощью него оператор будет развивать бизнес по организации туризма.

О закрытии сделки по приобретению группы «Броневик», в которую входят два ООО – «Броневик Онлайн» и «Компания Броневик» – рассказали в пресс-службе МТС. Юрлицо МТС получило в предприятии долю в 1%. 99% принадлежат «МТС Travel», которую МТС учредила в июне 2022 года, следует из данных в ЕГРЮЛ.

«МТС Travel» станет своеобразным аналогом ушедшего из России Booking – будет оказывать услуги по бронированию отелей, покупке билетов, заказу экскурсий, аренде транспорта и другие. Президент МТС Вячеслав Николаев рассчитывает, что объединенная экспертиза МТС и «Броневика» позволит предложить клиентам качественно новые сервисы.

После прекращения работы Booking в России основанный в 2008 году «Броневик» вошел в тройку лидеров среди сервисов бронирования отелей в России. По итогам 2021 года компания получила выручку 1,2 млрд рублей при чистой прибыли 24,7 млн рублей.

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