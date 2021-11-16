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МТС планирует продать сотовые вышки независимой структуре

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В начале следующего года МТС планирует продать Башенную инфраструктуру компании независимому оператору. Оператор не раскрывает, с кем ведутся переговоры.

МТС планирует продать сотовые вышки независимой структуре

На актив, по данным «Коммерсанта», есть два основных претендента — Kismet Capital Group Ивана Таврина и «Сервис-Телеком» экс топ-менеджера СИБУРа Вадима Гуринова. 

«Мы долго занимались этим бизнесом как телекоммуникационным наследием. Когда-то это имело смысл и неплохо получалось. Сейчас у нас другие приоритеты», — сообщил президент компании Вячеслав Николаев.

Источник газеты утверждает, что МТС планирует провести аукцион среди покупателей до конца года. По его словам, башенный портфель оператора может быть оценен в 90–100 млрд рублей.

Партнер инвестиционного банка Aspring Capital Сергей Айрапетов отметил, что уже объявленные сделки на башенном рынке задали определенную планку по стоимости актива МТС. Если сделка состоится, она во многом сформирует окончательную структуру российского башенного рынка.

В начале осени «Вымпелком» договорился с «Сервис-Телекомом» о продаже Национальной башенной компании за 70,65 млрд рублей. Второй претендент — Kismet Capital Group Ивана Таврина, которая в октябре договорилась о покупке Первой башенной компании «МегаФона» и объединении ее с «Вертикалью». ПБК в ходе сделки оценили в 94,2 млрд рублей.

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Фото на обложке: Steve Heap / Shutterstock

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