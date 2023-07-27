МТС вышел на рынок ЦФА

Центробанк включил в реестр операторов информационных систем, где осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) «Блокчейн Хаб» — «дочку» МТС и разработчика собственной платформы ЦФА ХАБ, говорится в пресс-релизе МТС.

Пользователями платформы могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели. До конца года подключат и физические лица. Кроме того, предусмотрена роль номинального держателя для организаций, у которых есть лицензия на депозитарную деятельность.

По словам гендиректора «Блокчейн Хаб» Игоря Кузьмичева, при выходе на рынок ЦФА ориентир будет сделан на те сегменты, в которых у компании есть компетенции. Это сферы торгового финансирования и автоматизация отношений покупателей, поставщиков и кредитных организаций.

На начальном этапе доступны финансовые продукты и цифровые облигации, а также инструменты токенизации финансовых обязательств.

Бизнес-модель ЦФА ХАБ предполагает подключение с помощью API разных типов партнеров. Это операторы обмена, финансовые маркетплейсы, брокеры.

Фото на обложке: МТС