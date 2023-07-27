МТС вышел на рынок ЦФА

Центробанк включил в реестр операторов информационных систем, где осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) «Блокчейн Хаб» — «дочку» МТС и разработчика собственной платформы ЦФА ХАБ, говорится в пресс-релизе МТС.
Пользователями платформы могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели. До конца года подключат и физические лица. Кроме того, предусмотрена роль номинального держателя для организаций, у которых есть лицензия на депозитарную деятельность.
По словам гендиректора «Блокчейн Хаб» Игоря Кузьмичева, при выходе на рынок ЦФА ориентир будет сделан на те сегменты, в которых у компании есть компетенции. Это сферы торгового финансирования и автоматизация отношений покупателей, поставщиков и кредитных организаций.
На начальном этапе доступны финансовые продукты и цифровые облигации, а также инструменты токенизации финансовых обязательств.
Бизнес-модель ЦФА ХАБ предполагает подключение с помощью API разных типов партнеров. Это операторы обмена, финансовые маркетплейсы, брокеры.
Фото на обложке: МТС
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Десять трендов цифрового маркетинга на 2023 год
- 2 Монетизируем новый продукт: как улучшить воронку и увеличить продажи в 100 раз за полгода
- 3 Вспомнить все: пять трендов 2022 года в digital-рекламе
- 4 Цифровые проекты, образование, энергетический переход: как делать бизнес в Индии
- 5 Не Европой единой: на какие рынки нужно выходить уже сейчас?
ВОЗМОЖНОСТИ
31 июля 2023
31 июля 2023
31 июля 2023