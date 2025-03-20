«МТС Медиа» и создатель «Смешариков» будут выпускать детский контент

«МТС Медиа» (контентный холдинг оператора МТС) и ГК «Рики» (создатель «Смешариков», «Фиксиков» и других мультфильмов) заключили двухлетнее соглашение о производстве контента для детской аудитории. Об этом сообщается в заявлении компаний.

Планы компаний. Партнеры собираются выпускать не только анимационные фильмы, но и цифровые и аудиокниги, а также игры. В будущем планируется открывать тематические парки и проводить семейные мероприятия в режиме офлайн.

У компаний уже есть совместные проекты: в 2024 году «МТС Медиа» и «Рики» договорились об эксклюзивном использовании персонажей из «Фиксиков» в качестве маскотов в детских сервисах и продуктах экосистемы МТС. Партнерство позволит расширить вселенную персонажей «Рики», отметила гендиректор ГК Юлия Немчина.

По словам гендиректора «МТС Медиа» Софьи Митрофановой, детско-семейный контент — это одна из самых быстрорастущих категорий в медиа, поэтому МТС хочет развивать франшизы в этом сегменте, как собственные, так и с партнерами.

Зачем это нужно? Первые проекты появятся уже в 2026 году, уточнил «Ведомостям» представитель «МТС Медиа». Предложение уже востребованного и потенциально популярного детского контента в видеосервисе повысит лояльность не только детей, но и всей семьи, заявил газете директор Института современных медиа Кирилл Танаев.

Российские онлайн-кинотеатры и видеосервисы заметили всплеск интереса к детскому контенту в августе 2024 года, когда YouTube уже был замедлен, писал «Коммерсантъ». По времени смотрения в топ среди мультфильмов входят «Смешарики» и «Фиксики», приводят «Ведомости» данные Mediascope.

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