МТС ищет стартапы для улучшения клиентского опыта

МТС начала прием заявок на акселератор MTS StartUp Hub для стартапов в сфере клиентского опыта. На пилотный проект выделят до 500 тысяч рублей и окажут поддержку на всех этапах. Об этом RB рассказали в пресс-службе оператора.

Участвовать смогут команды уже с готовыми продуктами, реальными кейсами и клиентами. Компания ищет решения стартапов для улучшения клиентского сервиса:

Системы интеллектуальной коммуникации с клиентом;

Тренажеры для адаптации стажеров колл-центров или розничных салонов;

Решения для анализа потока в офлайн-магазинах и оцифровки данных;

Сервисы для улучшения клиентского опыта, повышения эффективности офлайн и онлайн-обслуживания;

Решения для автоматизации и роботизации бизнес-процессов в контактных центрах.

Интеграция решений проходит при поддержке экспертов МТС по информационной безопасности, инфраструктурному обеспечению, маркетингу и других.

Заявки можно подать на сайте акселератора до 8 августа.

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