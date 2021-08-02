МТС ищет стартапы для улучшения клиентского опыта

Карина Пардаева
МТС начала прием заявок на акселератор MTS StartUp Hub для стартапов в сфере клиентского опыта. На пилотный проект выделят до 500 тысяч рублей и окажут поддержку на всех этапах. Об этом RB рассказали в пресс-службе оператора.
МТС ищет стартапы для улучшения клиентского опытаКарина Пардаева
Участвовать смогут команды уже с готовыми продуктами, реальными кейсами и клиентами. Компания ищет решения стартапов для улучшения клиентского сервиса:
- Системы интеллектуальной коммуникации с клиентом;
- Тренажеры для адаптации стажеров колл-центров или розничных салонов;
- Решения для анализа потока в офлайн-магазинах и оцифровки данных;
- Сервисы для улучшения клиентского опыта, повышения эффективности офлайн и онлайн-обслуживания;
- Решения для автоматизации и роботизации бизнес-процессов в контактных центрах.
Интеграция решений проходит при поддержке экспертов МТС по информационной безопасности, инфраструктурному обеспечению, маркетингу и других.
Заявки можно подать на сайте акселератора до 8 августа.
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Фото: areporter / Shutterstock
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