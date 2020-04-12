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МТС протестирует умные датчики для крупного рогатого скота

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

МТС тестирует систему контроля за поголовьем скота в животноводческих хозяйствах. Умные датчики следят за температурой коров, их двигательной активностью, количеством выпитой ими воды. Об этом пишут «Ведомости».

МТС протестирует умные датчики для крупного рогатого скота

Первые 250 подопытных коров принадлежат группе компаний «Деревенский молочный завод».

Животные проглатывают вместе с едой радиодатчики-болюсы, которые весят около 300 г. Датчики оседают на дне многокамерного желудка коровы, в рубце, и остаются там на протяжении всей жизни животного.

Устройства следят за состоянием коров. Все данные транслируются в аналитическую систему и позволяют понять, не заболело ли животное, не собирается ли отелиться, нормальный ли уровень кислотности в желудке.

Плата за подключение датчика на одно животное составляет до 500 рублей в месяц. Система будет наиболее востребована у крупных и средних молочных ферм с поголовьем от 300 животных и выше, говорят в МТС.

На рынке уже есть несколько вариантов датчиков для коров: одни устройства животные должны проглотить, другие вешаются им на шею. Среди производителей — Huawei и SAP.

В МТС считают сельское хозяйство одним из самых перспективных направлений для цифровизации. За минувшие пять лет инвестиции в агротехнологии в мире выросли в 2,5 раза. Российский рынок находится только в стадии формирования, говорят в компании.

Фото: FooTToo / Shutterstock

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