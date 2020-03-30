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«МТС» предложила сотрудникам закрытых салонов работу курьерами

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

«МТС» увеличивает штат курьеров для доставки заказов, оформленных через интернет-магазин. Для этого компания задействует продавцов временно закрытых салонов связи, рассказали Rusbase в «МТС». 

«МТС» предложила сотрудникам закрытых салонов работу курьерами

Часть персонала осталась без работы из-за закрытия офисов продаж в торговых центрах и парках. В компании отметили, что сотрудников привлекают к работе курьерами на добровольной основе. 

Как рассказали в «МТС», за выходные количество заказов в интернет-магазине компании увеличилось на 72%. Привлечение дополнительного персонала должно снизить нагрузку на действующих курьеров и повысить скорость доставки.

Пока сотрудники розничной сети работают курьерами только в Москве в ходе пилотного проекта. К столичной службе доставки присоединились 150 человек. Затем эксперимент планируется масштабировать на всю страну. 

«МТС» бесплатно доставляет все заказы, оформленные через интернет-магазин или по горячей линии компании. 

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Торговые центры, парки и заведения общественного питания по всей России закрыты из-за эпидемии коронавируса. Пока запрет действует до 5 апреля.

Фото: Sharaf Maksumov / Shutterstock

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