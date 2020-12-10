МТС запустил eSIM для устройств интернета вещей

Телекоммуникационная компания МТС запустила eSIM для устройств IoT и сегмента machine-to-machine. Технология позволяет удалённо загружать виртуальную SIM-карту на чип, вмонтированный в оборудование, и менять абонентский профиль. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

eSIM работает в соответствии с международным стандартом GSMA и требованиями регуляторов. Отмечается, что МТС стала первым российским оператором, выпустившим такую услугу.

По данным компании, услуга будет востребована у производителей IoT оборудования. Им необходимо тестировать устройства на производстве, а затем продавать в различные регионы России. Обычная SIM-карта и SIM-чип не позволяют изменить владельца без похода к оператору связи и замены физического носителя. С помощью eSIM можно удаленно «перепрошить» устройство и загрузить туда новый абонентский профиль.

Также отмечается, что технология позволит повысить надежность оборудования: устройство можно сделать полностью герметичным и не подверженным внешнему влиянию, такому как перепады температур или вибрации.

«Технология позволит выпускать и продавать оборудование, уже обеспеченное связью, что значительно упростит интеграцию устройств. Запуск полноценной технологии ... будет стимулировать развитие российского рынка интернета вещей», — отметил директор департамента IoT МТС Михаил Козлов.

Технология может работать в стандартах 2G, 3G и 4G или в энергоэффективной сети интернета вещей NB-IoT.

Все обслуживание eSIM — загрузка, активация, деактивация, переключение и удаление — осуществляет оператор связи. В зависимости от типа устройств клиенты смогут выбрать один из специальных IoT-тарифов, которые отличаются стандартом связи, объемом интернет трафика и наличием голосового трафика. Приобрести eSIM можно через персонального менеджера или оставив заявку на сайте.

Фото: weedezign / Shutterstock