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МТС Exolve реализовала решение для защиты данных покупателей Ozon fresh

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Ведущий разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса МТС Exolve создал решение для обеспечения конфиденциальности личных данных пользователей сервиса доставки Ozon fresh. Теперь, оформив заказ, покупатели могут напрямую связаться с курьером, не раскрывая при этом свои контакты.

МТС Exolve реализовала решение для защиты данных покупателей Ozon fresh
  1. Новости

Ozon fresh — сервис быстрой доставки свежих продуктов питания и товаров повседневного спроса. Входит в топ-пять лидирующих игроков российского e-grocery-рынка. Ежедневно более пяти тысяч курьеров Ozon fresh развозят тысячи заказов в 12 регионах, и компании важно уделять особое внимание безопасности личных данных клиентов.

«На фоне активного масштабирования каналов доставки, когда мы открываем сотни новых точек, сервис Ozon fresh уделяет особое внимание заботе о защите персональных данных растущей клиентской базы. Для нас важно находить баланс между удобством и скоростью доставки, высоким уровнем сервиса от курьеров и, конечно, приватностью наших покупателей. Поэтому мы решили использовать возможности МТС Exolve по защите номеров, чтобы наши клиенты всегда могли выйти на связь с доставщиками без риска утечки номера или иной информации», — поделилась Арина Князева, директор по развитию бизнеса и коммерции Ozon fresh.

Решение «Защита номера» от МТС Exolve реализовано через интеграцию платформы МТС с Ozon fresh. Система через Telecom API связывает специалистов курьерской службы с пользователями сервиса, не раскрывая их номера телефона.

«Сервисом “Защита номера” активно пользуются службы доставки, такси, маркетплейсы, в том числе одна из крупнейших интернет-компаний в России Ozon. Теперь это решение доступно и для пользователей Ozon fresh, — прокомментировал генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин. — Покупатели могут напрямую связываться с курьером, не раскрывая при этом своих контактных данных. Мы уверены, что наше решение позволит обеспечить высокий уровень безопасности при покупках на Ozon fresh и улучшить пользовательский опыт».

Фото на обложке: buryakphoto / Shutterstock

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