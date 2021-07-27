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МТС начнет предоставлять услуги факторинга с использованием блокчейна

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Блокчейн-платформа для торгового финансирования Factorin привлекла инвестиции от МТС. Саму компанию оценили в 1,7 млрд рублей, рассказали RB в Digital Horizon.

МТС начнет предоставлять услуги факторинга с использованием блокчейна

Сумма сделки составила 867 млн рублей, из которых 350 млн рублей пойдут на развитие компании. В результате оператор надеется «расширить экосистему финансовых услуг для бизнеса», уточнили RB‎ в МТС.

Основатель Factorin Андрей Маклин считает, что сделка поможет «качественно трансформировать целые направления финтех-услуг для B2B-сегмента». 

Андрей Маклин и команда сохранили 25% в проекте, еще 24% у Digital Horizon. МТС заключила с партнерами соглашение о возможности приобрести оставшуюся долю у основателей в будущем, пишет «Коммерсантъ».

Факторинг — это финансирование поставщиков под уступку их дебиторской задолженности. «Продавец всегда заинтересован получить оплату как можно быстрее, а покупатель — отсрочить платеж. Посредник помогает продавцу быстрее получить деньги, а сам за это получает часть долга, а также плату за свои услуги»,— поясняет эксперт комитета Госдумы по экономической политике, промышленности и предпринимательству Ани Асланян.

Она также пояснила, что приобретение платформы поможет МТС удешевить свои бизнес-процессы в экосистеме, а также начать зарабатывать на новом рынке и занять небольшую долю.

В тесной связке с мобильным оператором возможно использование факторинга в корпоративных закупках и в аутсорсинге, отметил исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний Дмитрий Шевченко. По его мнению, если Factorin не будет привязана к конкретной бизнес-единице МТС, то ее основатели останутся в оперативном управлении платформой для ее масштабирования за счет привлечения новых дебиторов — крупных компаний с большим числом поставщиков.

Factorin основана в 2019 году. Системой, по собственным данным компании, пользуется более 40 банков и факторинговых организаций, свыше тысячи компаний, в том числе «Магнит», «Дикси», а также розничная сеть МТС – АО «РТК».

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Фото: Deman / Shutterstock

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