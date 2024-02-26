МТС учредила компанию по производству фильмов и телепрограмм. «МТС Медиа» возглавила член совета директоров «Киона» Елена Бальмонт. Уставный капитал новой компании составляет 50 млн рублей.
МТС учредила ООО «МТС Медиа» – компанию по производству фильмов и телевизионных программ. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Уставный капитал ООО «МТС Медиа» составляет 50 млн рублей. Компанию возглавила Елена Бальмонт – член совета директоров онлайн-кинотеатра «Кион».
МТС впервые учредила ООО «МТС Медиа» в 2019 году. В феврале 2023 года «МТС Медиа» переименовали в «Кион». Сообщалось, что эта компания объединит телевизионные направления МТС и киностудию «Кинополис».
Фото на обложке: gnepphoto /
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