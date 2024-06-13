МТС запустила собственный сервис оплаты частями «Флекс»

МТС запустила свой первый свой первый сервис оплаты частями «Флекс». Первоначальный платеж — 25% от покупки, остальная сумма будет списываться равными частями каждые две недели.

Пользователь сможет оплачивать покупку с помощью сервиса картой любого российского банка, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Пока растянуть платеж можно при покупках в сервисе по бронированию путешествий, на страховом маркетплейсе и на билетной витрине МТС.

Представители оператора сообщили, что скоро появится возможность оплаты в онлайн- и оффлайн-магазинах с МТС Pay. Позднее пользователи смогут оплачивать частями во всех офлайн-магазинах при оплате с помощью QR-кода в СБП. Также клиенты смогут растянуть платеж не только на четыре части, но и выбирать более длительный период.

Фото на обложке: МТС / Telegram