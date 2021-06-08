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Финтех-платформа TalkBank из «Сколково» привлекла 218 млн рублей от венчурного фонда МТС

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Венчурный фонд МТС с инвестициями 218 млн рублей возглавил инвест-раунд в финтех-платформу TalkBank, разработавшую первый в России мессенджер-банк. Привлеченные средства направят на запуск пилотного проекта в Европе.

Финтех-платформа TalkBank из «Сколково» привлекла 218 млн рублей от венчурного фонда МТС

В инвест-раунде также участвовали основатели венчурного фонда G&K Capital Павел Гольцблат и Ян Крусткалн, Фонд развития интернет-инициатив (ООО «ФРИИ Инвест»), компания JointJourney Сергея Дашкова и другие инвесторы, сообщили в пресс-службе МТС. Доля МТС в раунде больше половины– 218 млн рублей.

«Важно для нас, что команда стартапа предлагает продукт, представляющий интерес для экосистемы МТС. В частности поэтому мы возглавили текущий инвестиционный раунд и планируем дальнейшее активное сотрудничество с TalkBank», – отметил руководитель венчурного фонда МТС Ислам Мидов

ИИ-финтех-платформа TalkBank, являющаяся резидентом «Сколково», располагает полноценным банковским функционалом и работает исключительно в мессенджерах. Все операции по управлению финансами совершаются через чат-бота.

В пресс-службе МТС сообщили, что вместе с TalkBank работают над созданием MTS Bank Now. Идет разработка бота, построенного на API «МТС Банка» и технологиях TaklBank, который будет оформлять заявки на кредиты, вклады, страховки и открывать клиентские счета.

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«Мы очень продуктивно работаем в этом направлении с МТС, в ближайшее время клиенты смогут пользоваться нашим совместным инновационным продуктом. Мы также видим большой потенциал проекта не только на российском рынке, но и на мировом, поэтому в ближайшее время планируем представить свое решение также в Европе», – отметил Founder & CEO TalkBank Михаил Попов.

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Фото: TalkBank

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