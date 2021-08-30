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МТС инвестирует 120 млн рублей в платформу клиентских данных KonnektU

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Венчурный фонд МТС объявил об инвестициях в платформу клиентских данных KonnektU в размере 120 млн рублей. На основе собранных данных она персонализирует и оптимизирует маркетинг, используя алгоритмы машинного обучения и методы Big Data.

МТС инвестирует 120 млн рублей в платформу клиентских данных KonnektU

Венчурный фонд инвестирует в KonnektU в раунде А, сообщили в МТС. Средства будут направлены на развитие платформы, усиление команды и расширение каналов продаж.

«KonnektU является одним из лидеров российского CDP-рынка и предоставляет клиентам широкий набор сервисов, в том числе возможность работы с мобильными операторами. Мы наблюдаем геометрический рост спроса на сбор и обработку доступных данных о потребителях для улучшения клиентского опыта и прогнозируем ежегодный рост отрасли в среднем на 35% в ближайшие пять лет», – отметил руководитель венчурного фонда МТС Ислам Мидов.

KonnektU – это CDP-платформа, которая собирает клиентские данные из разных каналов, агрегирует их в единый профиль, и на основе этого персонализирует и оптимизирует маркетинг, используя алгоритмы машинного обучения и методы Big Data. Ее клиентами являются Nestle, Unilever,  Porsche и другие, указано на сайте компании. 

В 2020 году с помощью сервисов платформы было реализовано около 250 промокампаний и программ лояльности, в базах данных клиентов KonnektU содержится более 60 миллионов ID потребителей, рассказали в МТС.

«Совместно с МТС мы планируем создавать новые продукты и сервисы, позволяющие анализировать поведение потребителей в онлайн и офлайн каналах, выстраивать персональные коммуникации для повышения эффективности диджитал-компаний клиентов», –  отметил основатель и генеральный директор KonnektU Александр Рагозин.

Выручка юрлица KonnektU ООО «СРМ СОЛЮШНС» в 2020 году составила 186,2 млн рублей при чистой прибыли 19,6 млн рублей. 

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Венчурный фонд МТС инвестирует от $500 тыс. в проекты на посевной стадии и в раунде А. В фокусе фонда – стартапы из сфер финтеха, ИИ, облачных технологий и других.

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Фото: Shutterstock.com

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