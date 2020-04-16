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МТС создал онлайн-карту работающего малого бизнеса

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

МТС запустил интерактивную карту работающего малого бизнеса «Мнеблизко». В рамках проекта предприниматели смогут рассказать об оказываемых услугах, а покупатели узнать, какие кафе и магазины продолжают работать поблизости. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе МТС.

МТС создал онлайн-карту работающего малого бизнеса

Главная цель проекта — поддержка предпринимателей, которые перестраиваются на работу в новом формате, например, доставляют еду или проводят тренировки и уроки онлайн.

Предприниматели могут оставить заявку на сайте проекта. На карту бесплатно добавят контакты их торговых точек и способы получения товаров. Пользователи смогут найти на карте работающие поблизости компании.

Подать заявку могут владельцы малого бизнеса из любого региона, работающие в любой сфере. Как только модерацию проходит более пяти заявок из одного города, карта этого города становится общедоступной.

Онлайн-карта будет работать и после карантина, отметили в компании.

Фото на обложке: Vladimir Zhupanenko / Shutterstock

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