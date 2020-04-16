МТС создал онлайн-карту работающего малого бизнеса

МТС запустил интерактивную карту работающего малого бизнеса «Мнеблизко» . В рамках проекта предприниматели смогут рассказать об оказываемых услугах, а покупатели узнать, какие кафе и магазины продолжают работать поблизости. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе МТС.

Главная цель проекта — поддержка предпринимателей, которые перестраиваются на работу в новом формате, например, доставляют еду или проводят тренировки и уроки онлайн.

Предприниматели могут оставить заявку на сайте проекта. На карту бесплатно добавят контакты их торговых точек и способы получения товаров. Пользователи смогут найти на карте работающие поблизости компании.

Подать заявку могут владельцы малого бизнеса из любого региона, работающие в любой сфере. Как только модерацию проходит более пяти заявок из одного города, карта этого города становится общедоступной.

Онлайн-карта будет работать и после карантина, отметили в компании.

Фото на обложке: Vladimir Zhupanenko / Shutterstock